OM : Le PSG hors catégorie, Mandanda crée le Classique contre l’OL

D’après leurs déclarations ces derniers jours, les Marseillais n’ont pas grand-chose à perdre lors du Classique dimanche au Parc des Princes.

Lucides, l’entraîneur André Villas-Boas et ses hommes savent qu’ils ne jouent pas dans la cour du Paris Saint-Germain. Un message de nouveau transmis pendant le passage de Steve Mandanda devant les médias. « On sait qu'avec la rivalité qu'il y a entre les supporters, ça reste un match particulier. Mais aujourd'hui, on est tous conscients que Paris est largement au-dessus, que ce soit financièrement, au niveau de la qualité de l'effectif ou des joueurs », a reconnu le gardien de l’Olympique de Marseille, sans exclure la possibilité d’un exploit.

Preuve qu’au sein du groupe phocéen, cette affiche a bien perdu sa saveur. A tel point que Mandanda ne considère plus le Paris Saint-Germain comme l’ennemi numéro 1. Un autre adversaire a en effet droit à ce statut. « Il y a moins de rivalité, les matchs sont moins accrochés, on sait que Paris est largement favori. Aujourd'hui, c'est plus avec l'Olympique Lyonnais que l'on retrouve ça, a comparé l’international français. On a deux équipes qui sont à peu près du même niveau, et là forcément on retrouve cette rivalité. » A croire que l’Olympico a dépassé le Classique.