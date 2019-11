OM : Leader devant le PSG, ça s'enflamme à Marseille...

Dans : OM.

Deuxième de Ligue 1 à huit points du Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille avait les moyens de s’installer sur le fauteuil de leader. C’est du moins l’opinion de Bouna Sarr.

On pourrait presque parler d’une deuxième place inespérée pour l’Olympique de Marseille. Auteur d’un début de saison plutôt mitigé, avec six victoires en 13 matchs de Ligue 1, le club phocéen profite d’un championnat étrange où la concurrence fait preuve de la même irrégularité. Mais du côté de la Commanderie, tout le monde n’est pas forcément lucide sur cette entame d’exercice. A l’image de Bouna Sarr qui a osé imaginer son équipe en tête du classement, devant le Paris Saint-Germain, avec un peu plus d’efficacité contre les adversaires jugés inférieurs.

« Quand tu es deuxième du championnat sur 20 équipes, tu ne le dois qu'à toi-même, a commenté le latéral ou milieu droit. C'est vrai qu'il y a des circonstances, mais il y en a pour chaque équipe à chaque match. Aujourd'hui, on ne peut pas se plaindre parce que ça tourne en notre faveur. Ça sera peut-être moins le cas au cours de la saison mais on savoure cette deuxième place, on ne l'a pas volée. On a su gagner contre la plupart des gros, hormis Paris (4-0). Si on avait pris plus de points contre les plus petites équipes, celles qui sont considérées inférieures à nous, on serait peut-être même premiers. Donc on est contents de notre place, on va faire en sorte de la conserver le plus longtemps possible pour pouvoir entrer dans nos objectifs. » Après la dernière visite de l'OM au Parc des Princes, il fallait oser...