OM : Le PSG arrive, il prédit une grosse migraine à Garcia

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Tandis que le classique PSG-OM approche, les incertitudes sont nombreuses au sujet du onze de départ de l’Olympique de Marseille. Rudi Garcia va-t-il relancer certains cadres, mis à l’écart depuis près d’un mois maintenant, ou continuer à faire confiance à ses jeunes qui le font gagner ? Le mystère est entier et pour Alain Roche, le coach phocéen doit avoir des maux de tête actuellement. Notamment au sujet de Luiz Gustavo, lequel postule clairement à une place de titulaire pour cette rencontre importante au Parc des Princes.

« Quand on affronte une équipe différente des autres qui compte autant de points d'avance, l'entraîneur adverse doit avoir une réflexion tactique. Dans ces manches-là, l'expérience, l'impact physique et la tactique comptent. Rudi Garcia doit réfléchir à incorporer des joueurs d'expérience. Titulariser Luiz Gustavo doit le titiller, d'autant que le milieu est la grande force du PSG » a estimé le consultant de Canal Plus dans La Provence. En revanche, il estime que le choix de Rudi Garcia est déjà arrêté concernant la défense. « Au sujet de la défense, il faut faire confiance à la doublette actuelle qui tient la route. Il ne faut pas avoir peur de faire confiance aux jeunes, même dans une telle rencontre ». Autrement dit, Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara n’ont rien à craindre selon l’ancien Parisien. Réponse à toutes ces questions dimanche soir…