OM : Le plan B de Longoria au mercato vaut 3 ME

L'OM s'apprête à vivre un mercato hivernal mouvementé. Parmi les joueurs souhaités en priorité, des latéraux.

Pablo Longoria sait que le prochain mercato hivernal qui se dessine petit à petit sera capital pour la suite de la saison de l'OM. Quatrièmes de Ligue 1 à la trêve internationale, les Phocéens ont encore toutes leurs chances de finir sur le podium en fin de saison. Mais si l'effectif d'Igor Tudor était amené à trop changer, tout pourrait s'écrouler. Déjà, Luis Suarez est parti du côté d'Almeria dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Le Colombien ne sera pas le seul à faire ses valises. Si l'on en croit la presse mercato, le prochain à partir pourrait être... Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin, très utilisé depuis le début de la saison par Igor Tudor, a vu sa cote monter. Et l'OM aimerait en profiter. Autres joueurs pouvant partir cet hiver, Gerson, Pape Gueye ou encore Cengiz Under. Si les Marseillais préparent donc des ventes ou des départs du moins, l'OM veut également se renforcer. Et pas à n'importe quel poste.

L'OM prépare ses arrières au mercato

🔴 Les dirigeants olympiens s’intéressent au Polonais Bartosz Bereszynski 🇵🇱 (30 ans) qui évolue à la Sampdoria 🇮🇹 au poste de latéral droit. #TeamOM |#MercatOM



Déjà, on sait que l'OM aimerait bien s'offrir Rick Karsdorp. Le joueur de la Roma n'entre plus dans les plans de José Mourinho et le Néerlandais pourrait bientôt résilier son contrat avec le club de la capitale italienne. Mais les Phocéens veulent assurer leurs arrières au cas où ce deal capote, surtout au vu de la concurrence dans le dossier. Raison pour laquelle Pablo Longoria a semble-t-il préparé un plan B. Selon les informations de TuttoMercato, les dirigeants olympiens s’intéressent au Polonais Bartosz Bereszynski (30 ans). Ce dernier évolue à la Sampdoria et était présent à la Coupe du monde avec son pays. Il a disputé 4 rencontres dont celle contre l'équipe de France en huitièmes de finale de la compétition. Son prix est estimé à 3 millions d'euros, ce qui pourrait donc être une belle affaire pour l'OM, qui recherche des joueurs fiables sur les côtés.