OM : Le pétage de plomb d’Evra, Riolo l’avait senti venir

Provoqué par le public phocéen à Guimaraes (1-0) jeudi, Patrice Evra a asséné un coup de pied à un supporter de l’Olympique de Marseille avant le coup d’envoi du match.

Sans doute le dernier geste du latéral gauche sous les couleurs marseillaises, dans la mesure où ses dirigeants ne l’ont pas défendu. Autant dire que l’ancien joueur de la Juventus Turin n’aura pas marqué les esprits du côté du Vélodrome, ce qui n’étonne pas Daniel Riolo. Dès l’arrivée d’Evra l’hiver dernier, le consultant de RMC s’inquiétait. Et ses craintes n’ont fait que s’accentuer au fil des mois.

« Quand il était arrivé à l'OM, j'avais dit que c'était la pire des idées possibles. Ça a été la pire des idées possibles, il est cramoisi depuis longtemps, a lâché notre confrère. Il est complètement cuit, mais le pire, c'est que je pense qu'il est devenu fou. Il n'est pas normal ce gars-là. On le voyait avec ces vidéos, on a toujours fait passer ça pour : "Oh il est délire le mec." Non, il n'est pas délire, il est complètement à la ramasse, il n'est plus du tout connecté. Il est frit, et à l'OM, c'est terminé. On ne le reverra plus. »

« Sa vie sera foutue »

« Les performances, on n'en attendait pas. Il n'y avait que les illuminés qui pouvaient penser que Patrice Evra allait réussir de bons matchs, a-t-il poursuivi. C'était une énorme erreur. Bien sûr, les supporters lui feront payer, et ils auront raison de le siffler et de ne plus en vouloir. Je ne parle pas de guet-apens, on est dans une civilisation. Un mec ne tape pas un type comme ça. Je pense que sa vie sera foutue à ce mec-là. Il ne fera rien derrière. » En effet, le défenseur de 36 ans aura du mal à rebondir après ça.