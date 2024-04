La LFP convoque l’OM, ça va faire mal

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

À l'occasion de la 27e journée de la Ligue 1, l'Olympique de Marseille a affronté le Paris Saint-Germain. Un match agité et qui a été marqué par l'usage d'engins pyrotechniques avant l'entrée des joueurs sur la pelouse du stade Vélodrome.

Défait 0-2 par le PSG, l'OM ne va pas garder un bon souvenir de ce dimanche 1er avril, malgré le nouveau record d'affluence (66 046 personnes) à domicile. Tout d'abord avec cette polémique autour du tifo réalisé par les South Winners à l'effigie de l'humoriste Redouane Bougheraba, qui a été vivement critiqué. Notamment par rapport à l'absence d'un hommage pour l'ancien président marseillais Pape Diouf, décédé il y a 4 ans, presque jour pour jour. Mais encore plus à cause de l'avant-match. D'après les informations de RMC Sport, Marseille est en proie à de grosses sanctions à cause de l'usage d'engins pyrotechniques par les supporters du club de la cité phocéenne, qui a été convoqué par la commission de discipline de la LFP, le mercredi 10 avril.

L'OM risque encore des grosses sanctions au Vélodrome

6️⃣6️⃣0️⃣4️⃣6️⃣ ! 💥💙



« Tempête, beau temps, toujours présents »

Hier soir les supporters olympiens ont embrasé l’@orangevelodrome et établi un 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝 𝐝’𝐚𝐟𝐟𝐥𝐮𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 ! 🌋🎇



🗣 𝐀𝐋𝐋𝐄𝐙 𝐌𝐀𝐑𝐒𝐄𝐈𝐋𝐋𝐀𝐈𝐒 🔵⚪️ pic.twitter.com/MRKzUjFtpG — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 1, 2024

Marseille risque donc un huis clos partiel et/ou une amende. Néanmoins, la LFP attend de voir les potentielles identifications et les mesures prises par le club marseillais contre les auteurs de ce spectacle pyrotechnique. Une nouvelle pas forcément rassurante pour l'OM, qui a encore de grosses échéances sur cette fin de saison, avec une double confrontation face au Benfica Lisbonne en 1/4 de finale de l'Europa League et notamment un match retour le 18 avril, au stade Vélodrome. Le prochain match des Marseillais à domicile, en Ligue 1, sera le 24 avril, contre l'OGC Nice, autre concurrent aux places européennes. La présence de l'ensemble des supporters est primordiale pour l'OM dans cette fin de saison, où les perceptives d'un avenir européen ne sont pas encore assurées.