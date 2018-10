OM : Le papa de Pépé a une idée mercato qui va plaire à l'OM

Dans : OM, Ligue 1, Mercato, LOSC.

En feu depuis le début de la saison, Nicolas Pépé aurait pu signer à l’Olympique de Marseille en janvier 2017.

Mais dans la dernière ligne droite du mercato hivernal, les dirigeants phocéens avaient finalement décidé de ne pas miser sur celui qui faisait alors le bonheur du SCO d’Angers. Un choix que Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta doivent regretter chaque jour, l’international ivoirien étant désormais promis aux plus grands clubs européens. Néanmoins, interrogé par Onze Mondial, le père de Nicolas Pépé a laissé un infime espoir aux dirigeants marseillais.

« Mon fils a beaucoup de qualités, mais il a encore beaucoup de travail. Il faut qu’il soit plus régulier dans son jeu, plus sérieux. Il doit comprendre que ce n’est pas de l’amusement, c’est son métier. J’aimerais bien le voir dans un grand club, mais je le garde dans ma tête. Bon, moi, je suis un supporter de l’OM… » a lâché Célestin Pépé, même s’il paraît aujourd’hui totalement impossible que Nicolas Pépé signe dans la cité phocéenne dans les prochains mois. Car après son début de saison XXL, les plus grosses écuries comme Manchester United, le Real Madrid ou encore Arsenal sont sur les rangs. Rien que ça.