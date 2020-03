OM : Le nouveau maillot fuite, Puma divise les supporters

Dans : OM.

La saison prochaine, l’Olympique de Marseille devrait retrouver un bleu foncé rappelant les années 1980 ou encore la saison avec Marcelo Bielsa sur son maillot officiel.

Effectivement, la probable future tunique domicile de l’Olympique de Marseille a fuité sur les réseaux sociaux. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle ne fait pas l'unanimité. Il faut dire que pour la saison 2020-2021, PUMA a pris un gros risque en snobant le bleu ciel emblématique de l’Olympique de Marseille pour revenir à un bleu plus foncé, qui était notamment présent sur la tunique olympienne dans les années 1980 ou plus récemment lors de la belle saison en 2014 sous la houlette de Marcelo Bielsa.

Sur les réseaux sociaux, ce nouveau maillot qui rappelons-le n’est pas encore la tunique officielle de l’OM pour la saison prochaine, a en tout cas divisé en deux cas les supporters marseillais. « Sobre, comme celui de cette année. Ce bleu plus foncé est bien aussi, mais moi je préfère ciel, ça me rappelle 91, 92 et 93 », On a eu ces couleurs dans les années 80 et en 2014/15 l’année de Bielsa. Perso j’aime bien », « Une fois porté, il peut être bien » ou encore « C’est validé » pouvait-on lire sous la publication du compte Football Design qui s’est procuré en avant-première ce maillot. Mais dans le même temps, de nombreux supporters mécontents de ce design ont craché leur venin. « Sinon ils ne devaient pas nous faire des maillots de folie Puma ? », « Archi moche », « Je ne sais pas si il ressemblera vraiment à ça mais si c’est le cas j’ai une question pour vous PUMA vous comptez vraiment nous faire des maillots degueulasse tous les ans ? ». Autant dire qu’à Marseille, on ne rigole pas avec les maillots et visiblement, PUMA ne parvient pas à mettre tout le monde d’accord.