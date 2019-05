OM : Le mercato va coûter cher à McCourt, il l'annonce

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Accroché par Strasbourg vendredi en ouverture de la 35e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a dit adieu à ses derniers espoirs de Ligue des Champions. Et le pire pour l’équipe de Rudi Garcia, c’est que désormais, même l’Europa League apparaît comme inaccessible. Un échec sportif évidemment, mais surtout une catastrophe financière pour Frank McCourt. En effet, le déficit se creuse pour l’Olympique de Marseille et selon Christophe Hutteau, agent de joueurs et consultant pour Eurosport, le propriétaire américain va devoir prendre des décisions radicales cet été.

« L’absence de Ligue des Champions sera une catastrophe d’un point de vue économique. Cette saison le déficit sera encore abyssal s’il n’y a pas de Ligue des Champions. Les pertes vont bien évidemment s’additionner. Une qualification en Ligue Europa pourrait atténuer plus ou moins le scénario catastrophe, mais une qualification en 8ème ce n’est plus ou moins que 15/20 millions d’euros : nous sommes loin des 60/70 que représentent la Ligue des Champions. Frank McCourt devra donc remettre la main à la poche de façon vertigineuse, ou alors vendre de nombreux joueurs comme Florian Thauvin. Un club mettra-t-il entre 50 et 60 millions d’euros sur Florian Thauvin ? Je n’en suis pas sûr ! » a lâché l’ancien agent de Mathieu Valbuena, très inquiet pour l’avenir de l’Olympique de Marseille. Ce n’est pas le seul…