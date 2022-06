OM : Le mercato patine, Sampaoli en panique ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Ce mercredi, les joueurs de l’OM reprennent le chemin de l’entraînement sous la houlette de l’exigeant Jorge Sampaoli.

C’est avec un groupe réduit que Jorge Sampaoli va siffler la fin des vacances et le retour à l’entraînement pour les joueurs de l’Olympique de Marseille. Et pour cause, les internationaux sont encore en vacances et ne reviendront que la semaine prochaine. Cela concerne Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi, Duje Caleta-Car, Arkadiusz Milik, Nemanja Radonjic et Sead Kolasinac. Et selon La Provence, c’est sous le signe de l’anxiété que se présente cette reprise de l’entraînement pour Jorge Sampaoli. En effet, l’entraîneur de l’OM est inquiet de la lenteur du mercato phocéen avec un total blanc pour le moment de zéro vente et zéro arrivée. Désireux de ne pas faire de la figuration en Ligue des Champions cette saison, Jorge Sampaoli a réclamé plusieurs renforts à des postes bien précis et pour l’heure, l’ex-entraîneur du FC Séville ne voit rien venir à l’horizon.

La lenteur du mercato inquiète Sampaoli

A ses yeux, l’effectif de l’OM manque cruellement de profondeur et Jorge Sampaoli se demande s’il va bientôt s’épaissir qualitativement et quantitativement. L’entraîneur argentin pensait qu’après l’obstacle de la DNCG, le mercato allait subitement s’emballer et que plusieurs joueurs allaient poser leurs valises à Marseille mais force est de constater que ce n’est toujours pas le cas. Jusqu’à présent, seul Samuel Gigot, solide défenseur en fin de contrat avec le Spartak Moscou, s’est engagé en faveur de l’OM. De retour de prêt, les indésirables Kevin Strootman et Jordan Amavi seront présents à la reprise de l’entraînement à Marseille, mais Jorge Sampaoli n’entend pas les conserver dans son effectif la saison prochaine. Également sur le départ, Luis Henrique sera aussi présent. Mais son transfert vers le Torino est en bonne voie. En l’absence des joueurs internationaux et en attendant les recrues, une dizaine de jeunes professionnels viendront compléter l’effectif. Mais composer à l’entraînement avec des novices ne va pas convenir à Jorge Sampaoli bien longtemps. Pablo Longoria, qui connait l’impatience de son entraîneur, va donc devoir s’activer pour boucler au plus vite certains renforts.