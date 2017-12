OM : Jean-Pierre Foucault quitte l'Olympique de Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Président de l'association Olympique de Marseille, Jean-Pierre Foucault a décidé ce mercredi matin de quitter ses fonctions, estimant qu'à 70 ans il était désormais temps pour lui de laisser sa place. C'est Jean-Pierre Chanal, âgé, lui, de 66 ans et ancien journaliste de La Provence, qui hérite de ce poste à la tête de l'association. « Je suis arrivé à la demande de Robert Louis-Dreyfus en 1997, après 20 ans de présidence, je trouve logique et correct de passer la main dans la mesure où l'actionnariat à changé. Je reste plus que jamais un fervent supporter de l'OM. C'était 20 ans magnifiques, 20 ans de combat pour faire construire le centre de formation, mais nous y sommes parvenus », s’est réjoui, dans le quotidien régional, l’animateur de TF1.