OM : Le mercato de Thauvin s’assombrit brutalement

Dans : OM.

Titulaire face à Porto mercredi soir en Ligue des Champions, Florian Thauvin est loin d’avoir brillé sur le côté droit de l’attaque marseillaise.

Comme c’est le cas depuis le début de la campagne de Ligue des Champions de l’OM, le champion du monde a éprouvé les pires difficultés du monde à exister. Très timide sur son côté droit, Florian Thauvin s’est contenté de quelques combinaisons intéressantes avec Sanson et Germain en première mi-temps, ainsi que des coups de pieds arrêtés qu’il maîtrise à merveille cette saison. Pour le reste, on repassera. Car malheureusement pour Marseille, le meilleur buteur de l’OM en Ligue 1 (5 buts) ne s’est pas montré à la hauteur de l’événement. Et cela pourrait bien avoir de graves conséquences sur le mercato de Thauvin, libre en juin prochain, selon L’Equipe.

« Le bilan est insuffisant, vraiment. C'est beaucoup trop peu pour un joueur qui se rêve un destin dans un grand club européen alors qu'il pourrait profiter de sa liberté contractuelle en juin prochain. Il y a bien la Ligue 1, où l'attaquant a soigné ses statistiques personnelles jusqu'à présent (3 buts, 5 passes décisives cette saison), mais Thauvin s'imaginait certainement une autre scène pour briller... » note le journaliste Baptiste Chaumier, qui ne perd pas à l’esprit que cette campagne de Ligue des Champions devait servir à Florian Thauvin sur un point purement personnel afin d’attirer l’attention des cadors européens dans l’optique du mercato. Régulièrement annoncé dans le viseur de clubs tels que Séville, le Milan AC ou encore l’Atalanta Bergame, « Flotov » n’a pas marqué des points. Ce qui peut paradoxalement être positif à Marseille, qui rêve toujours de prolonger le bail de celui qui, quoi qu’on dise, reste un formidable atout en Ligue 1. Ses statistiques à couper le souffle depuis trois ans le prouvent…