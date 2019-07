OM : Le mercato de Marseille, il refuse de s'en mêler !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Après plus d’un mois de mercato, l’Olympique de Marseille ne compte qu’une seule recrue : le défenseur Alvaro Gonzalez, recruté en provenance de Villarreal. En revanche, le club phocéen a mis le paquet au niveau de son staff technique en s’attachant notamment les services du très réputé Ricardo Carvalho. L’international portugais est connu à travers le monde et assurément, son prestige pourrait être utile à Andoni Zubizarreta et à Jacques-Henri Eyraud en période de mercato. Mais, interrogé par Le Phocéen, l’ancien défenseur de l’ASM a confié que son rôle à Marseille n’était pas d’intervenir sur le marché des transferts.

« Si on me demande, je donnerai mon opinion, mais ce n'est pas mon rôle. Ma mission c'est de tirer le meilleur des joueurs que l'on a, et de donner aux jeunes le temps de grandir » a confié Ricardo Carvalho, qui est davantage bavard lorsqu’on évoque son rôle auprès des jeunes comme Boubacar Kamara. « Que ce soit Kamara ou les autres jeunes, ils vont faire plus d'erreurs que les joueurs plus aguerris. Quand je le regarde, je vois que c'est un grand joueur. Il a beaucoup de qualités et il va vite apprendre en jouant. Je pense que je peux l'aider en parlant avec lui ». Reste maintenant à voir s’il acceptera d’aborder le thème du mercato avec Kamara, dont le contrat avec Marseille expire dans un an…