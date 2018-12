OM : Le mercato de Marseille a été nul, une accusation tombe

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Rudi Garcia a les oreilles qui sifflent depuis le nul de l'OM contre Reims et surtout la défaite de mercredi à Nantes. L'entraîneur marseillais est à la fois accusé de ne pas trouver des solutions pour améliorer son équipe, mais il est surtout pointé du doigt dans sa manière de vouloir tout gérer lors du mercato. Ce dimanche, alors que l'Olympique de Marseille prépare la triste réception de Limassol, jeudi en Europa League, Bernard Pardo, ancien de l'OM, estime que le marché des transferts de l'été 2018 a été nul.

Et dans La Provence, il pointe les incohérences des choix qui ont été effectués par l'Olympique de Marseille. « On s’est un peu enflammé la saison passée, il y a eu une réussite exceptionnelle. Mais on ne peut pas s’appuyer sur le même groupe. Si on regarde les derniers matches, on voit que ce sont les mêmes joueurs que l’an dernier qui sont alignés. Si les renforts ne jouent pas, c’est qu’il y a un problème… Quand tu recrutes, c’est pour que l’équipe soit plus forte, plus solide. Je pensais que l’OM allait quand même prendre un attaquant. Sans dénigrer Mitroglou et Germain, parce que j’aurais aimé les voir tous les deux ensemble, il aurait fallu engager un buteur. Strootman est un très bon joueur, mais il y en avait déjà au milieu… Ça bride Sanson, qui a du mal à être titulaire. On dit qu’il n’arrive pas à s’affirmer, mais il sait pertinemment, lorsqu’il fait un match, qu’il ne jouera pas celui d’après. C’est difficile, dans ce cas-là, de prendre de l’assurance », constate Bernard Pardo, qui n'est pas le seul à penser que l'Olympique de Marseille a bugué lors du mercato estival, même si cela ne se ressent pas trop au niveau du classement en Ligue 1.