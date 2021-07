OM : Le mercato de Longoria bientôt sur pause ?

Dans : OM.

Pablo Longoria est en feu depuis le début du mercato avec déjà six signatures à l’OM (Gerson, Guendouzi, Balerdi, Konrad, Ünder et Pau Lopez).

Dans les prochains jours, William Saliba (Arsenal) et Luan Peres (Santos) pourraient suivre, ce qui va offrir à Jorge Sampaoli un effectif très compétitif en dépit de quelques trous, comme aux postes de latéraux. En additionnant tous les transferts et les prêts avec option d’achat, Marseille a investi environ 35 ME sur le marché des transferts… sans avoir vendu le moindre joueur pour le moment puisque tous les départs concernaient des joueurs en fin de prêt ou en fin de contrat (Thauvin, Germain, Cuisance, Ntcham, etc). A en croire Le Phocéen, il se pourrait que Pablo Longoria appuie sur la pédale de frein dans le sens des arrivées en attendant quelques départs.

« Une fois réglée la question des latéraux, la suite du mercato va-t-elle à présent dépendre des départs ? » s’interroge le média marseillais avant de citer les joueurs qui pourraient potentiellement rapporter gros à l’Olympique de Marseille au mercato. « A ce petit jeu, les Marseillais les plus "bankables" sont connus depuis belle lurette : Duje Caleta-Car intéresse en Premier League, Boubacar Kamara est dragué en Série A et en Angleterre et Dario Benedetto, pour qui un retour à Boca est moins envisagé au fil des semaines, garde une belle cote aux yeux du club espagnol d'Elche même si rien ne bouge actuellement. Nemanja Radonjic, de son côté, reste sur les tablettes du Hertha Berlin et de Benfica et une offre n'est pas à exclure pour Valentin Rongier ». Les arrivées de Pol Lirola, Giovanni Simeone ou encore de Thiago Almada pourraient donc dépendre des futures ventes, un exercice sur lequel Pablo Longoria, très habile au rayon des arrivées, sera également jugé par les supporters et par Frank McCourt.