OM : Simeone tend une perche énorme à Marseille

A la recherche d’un avant-centre dans le but de combler un potentiel départ de Dario Benedetto, l’OM songe très fortement à Giovanni Simeone.

L’attaquant de 26 ans ne sera pas retenu par Cagliari en cas de proposition avoisinant les 10 ME lors du mercato estival. Pablo Longoria a d’ores et déjà pris contact avec les dirigeants italiens et aimerait conclure l’affaire sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Les discussions se poursuivent, mais se heurtent pour l’instant au fait que Dario Benedetto n’ait pas quitté Marseille. Tant que l’ancien attaquant de Boca Juniors n’aura pas trouvé de point de chute, l’OM ne devrait pas concrétiser la venue de Giovanni Simeone. Ce que le fils de l’entraîneur de l’Atlético de Madrid doit regretter.

Et pour cause, dans une interview accordée à Radio Colonia, Giovanni Simeone a grandement ouvert la porte à un départ de Cagliari, affirmant qu’il était temps pour lui de passer un cap dans sa carrière en signant dans un club d’un calibre supérieur. Marseille, cinquième de Ligue 1 l’année dernière et qualifié pour l’Europa League, pourrait totalement le satisfaire. « L’année prochaine sera très importante pour moi, j’ai 26 ans et le moment est venu pour moi de jouer à un meilleur niveau. Il ne s’agit pas seulement de marquer des buts pour faire une bonne saison, il s’agit de grandir, avec de l’expérience, avec des erreurs, avec une bonne situation de jeu, avec un coach qui continue de m’améliorer. Je suis à la moitié de ma carrière, mais j’ai encore énormément de choses à faire. Mon idée est de continuer à jouer en Europe » a lancé Giovanni Simeone, qui espère sans doute que la situation de Dario Benedetto se décantera rapidement dans l’espoir de rejoindre l’Olympique de Marseille au mercato, où il ne serait toutefois pas plus que la doublure de l’indiscutable Arek Milik.