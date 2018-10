OM : Le mercato d’hiver est lancé, Garcia veut son attaquant

Dans : OM, Mercato.

C’est le thème le plus récurrent depuis la mise en place du Champions Project. L’Olympique de Marseille rêve d’avoir une tête d’affiche à la pointe de son attaque.

Cela n’est toujours pas le cas, et ce n’est pas faute d’avoir essayé. L’été 2017, les contacts avaient été nombreux sans aboutir, obligeant ainsi l’OM à faire venir Kostas Mitroglou à la dernière minute. Le Grec n’a pas vraiment fait se soulever les foules, et c’est Mario Balotelli qui était visé ouvertement l’été dernier, sans parvenir à boucler ce dossier très compliqué. Ce n’est que partie remise pour le mois de janvier, puisque Rudi Garcia n’a pas caché qu’il rêvait de trouver le bon numéro 9 au mercato.

« Un attaquant ? Ça viendra, l'actionnaire en a envie, on en a tous envie. Si une opportunité se présente, et si c'est dans nos cordes, on le fera. Sinon on restera à notre rang qu'on va essayer d'améliorer chaque saison. Je suis content de ce que j'ai. L'essentiel c'est de faire honneur au maillot et de faire les meilleurs résultats possibles avec les moyens à notre disposition », a livré l’entraineur marseillais sur RMC. Autant dire que la pression n’est pas maximale, même si Rudi Garcia a tout de même bien envie d’avoir un attaquant capable de faire l’unanimité devant pour aller chercher les objectifs de cette saison.