OM : Le mercato c'est l'enfer, Morgan Sanson témoigne

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Durant de nombreuses semaines, le nom de Morgan Sanson a été associé au mercato de l’Olympique de Marseille.

Et pour cause, l’ancien milieu de Montpellier était proche de rejoindre la Premier League, mais son transfert vers West Ham a finalement capoté. Un mal pour un bien pour le Marseillais, lequel n’a jamais réellement voulu partir. Le mercato est désormais clos, et c’est un gros ouf de soulagement que le passeur décisif sur le but de Dario Benedetto face à Saint-Etienne a donc poussé…

« C'était la première fois que je me retrouvais dans cette situation. Ça n'a pas été simple, car mon nom était écrit partout. J'ai essayé d'être le plus concentré possible avec Marseille. Mais c'est clair que ça aurait pu être une meilleure préparation pour moi... Il y a eu des choses sur le bureau, mais maintenant le mercato est fini pour moi et je suis à 100% pour l'OM » a commenté Morgan Sanson, pour qui l’été fût très long. Mais qui a toujours figuré dans les plans du nouvel entraîneur André Villas-Boas, lequel l’a titularisé lors des quatre premières journées de Ligue 1.