OM : Le mercato approche, un premier club craque sur Balotelli

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Déjà auteur de 5 buts depuis son arrivée à Marseille en janvier, Mario Balotelli risque d’attirer les convoitises cet été au mercato. Libre en juin prochain, l’international italien a confié dans les colonnes de La Provence il y a quelques jours qu’il s’imaginait à Marseille la saison prochaine. Cela n’empêche pas certains clubs de s’intéresser très fortement à lui et selon les informations de la Gazzetta dello Sport, la formation de Brescia a fait de « Super Mario » sa priorité n°1 au poste d'attaquant.

Actuellement leader de Série B, le club dispose de sérieux atouts pour attirer Mario Balotelli. Et pour cause, l’attaquant marseillais a grandi à Brescia, club qu’il porte forcément dans son cœur. D’ailleurs, le quotidien aux pages roses affirme que le buteur de 28 ans a l’intention de revenir en Série A dès la saison prochaine, et que le mariage pourrait donc avoir lieu entre lui et le club de Brescia. Une information tout de même à nuancer pour deux raisons : s’il rejoint Brescia, Mario Balotelli ne disputera pas de coupe d’Europe... et devra sensiblement baisser son salaire. Un double luxe que Marseille peut offrir à son charismatique buteur.