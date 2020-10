OM : Le gros coup pour Marseille, le Bayern lui envoie Cuisance

Dans : OM.

Son vrai-faux transfert à Leeds et les discussions intenses avec le Bayern Munich ont porté leurs fruits, Michael Cuisance est sur le point de rejoindre l’OM.

La pépite formée à Toulouse et qui s’est révélée en Bundesliga du côté de M’Gladbach, n’aura pas sa chance cette saison au sein du champion d’Europe. Il va tout de même disputer la Ligue des Champions, puisque Téléfoot annonce son arrivée à Marseille ce dimanche soir, dans le but de passer sa visite médicale ce lundi et de signer ensuite pour un prêt d’un an avec option d’achat. Attention toutefois à cette fameuse visite médicale, sachant que Leeds avait refusé de prendre le risque de le signer selon l’avis de son médecin chef en raison d’un problème au pied qui pouvait prendre plusieurs semaines à se régler. C’était pour un transfert définitif, et non un prêt toutefois.

Un prêt avec option d’achat, un détail qui n’est pas négligeable et qui démontre que l’OM peut s’offrir définitivement les services du milieu de terrain de 21 ans s’il venait à poursuivre sa progression. Un coup intéressant donc pour le club provençal, qui se renforce à un poste clé et continuer de maitriser les départs et les arrivées lors de ce marché des transferts. Pour Cuisance, qui espérait bien avoir du temps de jeu cette saison, et s’était préparé à rejoindre Leeds il y a moins d’une semaine, cela part un peu dans tous les sens. Mais c’est le cas pour tout le monde ce dimanche, puisque le Marseillais Bouna Sarr se prépare lui à faire le voyage dans le sens inverse en rejoignant le Bayern Munich pour une somme estimée entre 10 et 11 ME.