OM : Le gros coup Joao Miranda, Monaco risque de tout gâcher

Dans : OM, Monaco, Mercato.

Outre le poste d’attaquant, celui de défenseur central est également une priorité pour l’Olympique de Marseille.

Le club phocéen a déjà enregistré les départs d’Aymen Abdennour, Tomas Hubocan et Rolando. Sans compter la procédure de licenciement en cours concernant Adil Rami. L’arrivée d’un renfort en charnière centrale représente même une urgence pour l’OM, dont le directeur sportif Andoni Zubizarreta rêve d’un gros coup. En effet, le dirigeant espagnol a un œil sur Joao Miranda (34 ans), dont l’avenir est incertain à l’Inter Milan.

Le Brésilien n’a plus qu’un an de contrat, et risque d’être éclipsé par la recrue Diego Godin. Une occasion à saisir pour Marseille… mais aussi pour l’AS Monaco, dont les moyens financiers sont probablement supérieurs. Autre avantage en faveur du club de la Principauté, ses dirigeants sont déjà en contact avec l’Inter pour le prêt avec option d’achat du milieu offensif Joao Mario. Mais comme le révèle FcInterNews, les Nerazzurri n’ont pour le moment reçu aucune offre pour l'ancien Sochalien.