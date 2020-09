OM : Villas-Boas aime ce buteur, c’est 15 ME ou rien

Dans : OM.

Après s’être offert Yuto Nagatomo, l’OM souhaite conclure son mercato avec le recrutement d’un buteur complémentaire à Dario Benedetto.

Le souhait d’André Villas-Boas est de recruter un jeune à fort potentiel, capable de jouer seul dans l’axe mais également d’être associé à l’attaquant argentin. En clair, c’est un jeune joueur polyvalent que le technicien marseillais souhaite recruter. Et pour cela, il faudra sans doute débourser au minimum 10 ME, ce que l’OM n’a pas encore fait cet été puisque les recrues ont été gratuites avec deux joueurs libres (Nagatomo, Gueye) et un joueur prêté (Balerdi). En attaque, le profil de Boulaye Dia plaît à André Villas-Boas. Mais pour l’attaquant du Stade de Reims, il faudra débourser 15 ME. C’est ce que le président champenois Jean-Pierre Caillot a fait savoir au micro de Téléfoot.

« Si Boulaye Dia sera dans l’effectif pour le match face au Servette Genève (17/09) ? Pour le moment, il n’y absolument aucune raison qu’il ne soit pas dans l’effectif, si ce n’est qu’il ne l’était pas le week-end dernier parce qu’il était blessé. Il a un bon de sortie, au Stade de Reims ce que l’on dit, on le fait. Ceux qui n’ont pas de bon de sortie, ne partiront pas. Lui en a un, mais pour le moment il est joueur du Stade de Reims et j’espère qu’il va le rester d’ailleurs. 15ME ? C’est sur cette somme qu’on acceptera de parler. On avait fait la même chose sur Axel Disasi et même si ça a été un peu compliqué, c’est le jeu de la négociation, aujourd’hui on est parfaitement satisfaits de la façon dont les choses se sont réglées » a indiqué le patron du Stade de Reims, pas du genre à brader ses meilleurs éléments. L’AS Monaco, qui a mis des semaines à trouver un accord avec Reims pour le transfert d’Axel Disasi, en sait quelque chose.