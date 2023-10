OM ‍: Le fils de Bernard Tapie fait trembler Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Depuis le début de la saison, de nombreux événements secouent la vie de l'Olympique de Marseille. Dernier épisode en date, la signature de Gennaro Gattuso. Si Pablo Longoria reste serein, le fils de Bernard Tapie a lui des inquiétudes pour l'OM.

L’OM est actuellement à la 12e place du classement de Ligue 1 après sa défaite à Monaco, mais cela n’est pas réellement dramatique, les écarts étant faibles. Cependant, depuis la fameuse réunion entre les dirigeants de l’Olympique de Marseille et les Ultras, qui a abouti à la démission de Marcelino, et à la plainte de Pablo Longoria, la tension est grande autour de la Commanderie. Et on se demande ce qu’il va se passer jeudi lors des retrouvailles entre l’équipe de Gattuso et le Vélodrome lors de la réception de Brighton.

En attendant, Stéphane Tapie, l’un des quatre enfants de Bernard Tapie, a agité les réseaux sociaux. Supporter acharné de l’OM, ce dernier avait déjà fait fort en envoyant la série Netflix sur son père à la casse, mais là, il a tenu à alerter les supporters de Marseille sur la véritable situation du club phocéen.

Allez ciao 👋 — Stéphane Tapie (@TapieStephane) October 1, 2023

Loin de faire croire que tout allait mieux depuis que Pablo Longoria avait tapé du poing sur la table, Stéphane Tapie est très inquiet. « Le mal est bien plus profond et attention à ne pas minimiser ce qu’il se passe réellement à l’OM », a prévenu le fils de l’ancien président légendaire de l’Olympique de Marseille. Un message posté sur X (anciennement Twitter), qui a valu à Stéphane Tapie des retours positifs, mais également de nombreux messages haineux et même des insultes.

Après avoir laissé filer, Stéphane Tapie a finalement décidé de supprimer son message initial et de tirer sa révérence. « Parlez pas sans savoir c’est mieux que de dire des conneries (...) En vrai, ça sert à rien de poster ici. Trop de haineux, de mal élevé, qui sous couvert d’anonymat, d’un pseudo vous vous croyez tous permis. Alors, je vais finir pas arrêter de prendre la parole ici et arrêter tout court toute discussion. Allez Ciao », a lancé le fils de Bernard Tapie, qui n’a donc rien ajouté concernant ce « mal profond » qui touche actuellement l’OM. Cependant, il est évident que Tapie Jr doit avoir des infos qui lui permettent d'avoir un tel avis sur Marseille.