OM : Le fantôme Benedetto fait une promesse, City peut trembler

La panne de buts de Dario Benedetto fait débat en Provence. Si les critiques pleuvent sur l'Argentin, son entraîneur André Villas-Boas continue de lui accorder une totale confiance, ce qu'apprécie le joueur.

Dario Benedetto traverse une terrible disette avec l’OM. Le buteur argentin n’a plus marqué depuis son triplé inscrit à Nîmes, le 28 février dernier. Il s’est confié à Téléfoot à ce sujet. Sûr de sa force de caractère, l’homme aux 11 buts la saison dernière en Ligue 1 est persuadé que la roue va finir pas tourner à son avantage. Et André Villas-Boas y aura joué un grand rôle en lui maintenant sa confiance. « Nous sommes des joueurs professionnels, nous sommes habitués à ça. C’est dans la tête. Je vais inverser la tendance, rester fort, continuer à travailler et à la fin, le ballon finira par rentrer et tout changer. Je suis très reconnaissant envers André (Villas-Boas), parce qu’il me donne beaucoup de confiance. De toute ma carrière, c’est le coach qui m’a le plus apporté », a-t-il dit.

Malgré sa panne de buts, le technicien portugais continue de titulariser son attaquant chaque week-end. Depuis le début de la saison, l’intéressé a été aligné d’entrée sur six des huit journées de championnat. Dario Benedetto sera très certainement titularisé mardi contre Manchester City en Ligue des Champions. Un choix qui ne serait pas surprenant au vu des déclarations de l’entraîneur dernièrement. « Il me disait à la fin du match : ‘André, je n’en peux plus, je suis à sec, je veux marquer’. Mais il a ma confiance », disait-il sur le cas de son attaquant. Et si l’Argentin débloquait son compteur contre Manchester City ? Le moment serait rêvé pour l’OM, déjà dos au mur dans son groupe de C1.