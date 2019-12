OM : Le dossier Valère Germain brutalement rouvert au mercato ?

Dans : OM.

Considéré comme le deuxième attaquant de pointe de l’équipe, Valère Germain se contente de quelques bouts de match quand Dario Benedetto doit céder sa place.

L’attaquant français remplit sa mission, mais force est de constater qu’il ne parvient toujours pas à faire l’unanimité quand il est seul dans l’axe. Résultat, ses statistiques demeurent bien faibles avec deux buts et une passe décisive depuis le début de la saison. A un an et demi de la fin de son contrat, Valère Germain semble promis à une saison en tant que doublure. Toutefois, selon Le Phocéen, quelques clubs habitués pourraient se manifester, comme Nantes, Nice et Saint-Etienne. Des formations capables de lui offrir du temps de jeu et de la confiance, histoire de revoir le Valère Germain de Nice et de Monaco, qui savait se montrer précieux dans le jeu et devant le but.

Mais selon le média marseillais, les seules offres qui risquent de tomber devraient concerner un prêt, ce qui n’arrange pas du tout l’OM. En effet, le club provençal cherche, plus qu’un gros transfert, à alléger sa masse salariale avec un remplaçant qui coûte un peu trop cher aux yeux des dirigeants, et le but n’est donc pas forcément de récupérer le joueur en juin 2020, quand il sera à un an de la fin de son contrat. Une belle impasse qui n’a toutefois aucun risque de tourner au clash, le fils de Bruno Germain ayant toujours fait comprendre qu’il ne ferait pas d’histoire si on lui demandait de faire ses valises, malgré son attachement indéniable à l’OM.