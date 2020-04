OM : Le dossier Thauvin est sans issue, il panique

Dans : OM.

Tout juste de retour de blessure, Florian Thauvin risque de donner de gros maux de tête aux dirigeants de l’OM dans les prochaines semaines.

Et pour cause, l’international tricolore sera en fin de contrat en juin 2021, et l’Olympique de Marseille n’a pas véritablement les moyens de le prolonger. On se dirige donc soit vers un départ à un prix relativement faible cet été, soit à un départ libre de tout contrat dans un an pour le champion du monde. Quoi qu’il arrive, l’OM sera perdant dans ce dossier alors que la valeur marchande de Florian Thauvin était supérieure à 50 ME avant sa blessure. Un vrai sac de nœuds qu’il sera très difficile à démêler pour Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta selon le journaliste du Phocéen, Christophe Champy dont les propos ont été rapportés par FootRadio.com.

« Un départ libre de Thauvin ? L’OM est spécialisé dans ce type de conclusions avec ses grands joueurs… Ils profitent du beau temps à Marseille avant de dire au revoir gratuitement à la fin… Le dossier Thauvin, c’est vraiment un sac de noeuds terrible. D’un côté, le joueur n’a plus qu’un an de contrat. Donc si quelqu’un arrive avec 15 millions d’euros, ce serait déjà pas mal. Mais on se dit que 15 ME pour Thauvin, c’est pas croyable, donc il faudrait le prolonger, le garder et le vendre plus tard. Mais l’OM n’a déjà pas les moyens d’acheter un joueur, alors si les dirigeants décident de prolonger Thauvin, ce sera compliqué derrière au mercato » a indiqué le consultant, très mitigé sur ce dossier, avant de poursuivre.

« Et est-ce que Thauvin va redevenir le joueur qu’il a été ? Pour l'instant, il y a trop d'incertitudes. Tous les supporters sont attachés à Thauvin. Ça doit être une affaire une confiance pour le prolonger ou pas. Après, est-ce que le grand club va venir pour Thauvin ? Il a des qualités extraordinaires, mais pour l’instant, aucun club plus gros que l’OM n’a bougé… Donc, est-ce que le mieux pour lui, ce ne serait pas l’OM finalement ? » s’est interrogé le journaliste, pour qui les dirigeants de l’Olympique de Marseille auront fort à faire afin de limiter la casse dans le dossier Florian Thauvin.