OM : Eyraud trace le plan idéal pour le mercato de Thauvin !

Dans une situation financière délicate, l’Olympique de Marseille peut heureusement compter sur un effectif de plus en plus valorisé ces derniers mois.

Les bonnes prestations de l’équipe d’André Villas-Boas et la seconde place au classement ont permis à de nombreux joueurs de prendre de la valeur sur le marché des transferts. C’est principalement le cas de Duje Caleta-Car et de Boubacar Kamara mais également de Valentin Rongier, de Jordan Amavi ou encore de Morgan Sanson. Dans le secteur offensif, Florian Thauvin est lui courtisé mais Jacques-Henri Eyraud ne se trouve plus vraiment en position de force pour négocier son départ au prix fort.

Et pour cause, le champion du monde français revenait à peine de blessure avant l’interruption des matchs en raison de la crise sanitaire. Avec deux apparitions seulement en Ligue 1 cette saison et à un an de la fin de son contrat, Florian Thauvin ne vaut plus 80 ME comme son président le clamait haut et fort à l’été 2018. Cependant, le plan de l’Olympique de Marseille est toujours de vendre son international tricolore, comme le rapporte le journal L’Equipe dans son édition du jour. Pour le quotidien, la situation financière de l’OM est si critique que le club phocéen privilégiera davantage un départ même contre une faible indemnité de transfert à une prolongation de contrat.

Thauvin ne se sacrifiera pas une deuxième fois

Le mercato ayant de grandes chances d’être chamboulé en raison de l’épidémie de coronavirus, il n’est toutefois pas acquis à 100 % que Florian Thauvin, notamment courtisé par Rome, le FC Séville ou encore l’AC Milan à l’étranger, soit transféré. Si l’attaquant de l’OM était amené à rester et à entamer sa dernière année de contrat en Provence, alors Jacques-Henri Eyraud pourrait envisager une prolongation en dépit des émoluments colossaux du joueur, qui touche plus de 400.000 euros mensuels à Marseille. Mais au sein de la direction olympienne, il est clair qu’un départ de Florian Thauvin pour zéro euro en 2021 est inenvisageable.

De son côté, Florian Thauvin ne se ferme aucune porte pour l’avenir. Poussé de force vers la sortie en 2015 afin d’équilibrer les comptes de Margarita Louis-Dreyfus à l’époque, l’attaquant marseillais ne se sacrifiera pas une seconde fois. Dans son esprit, il n’est évidemment pas question de mettre le club en difficulté en partant libre à l’été 2021 mais à 27 ans, le champion du monde qui vise l’Euro en 2021, ne fera pas n’importe quoi pour la suite de sa carrière. Et continuer à l’Olympique de Marseille avec moins de douze mois de contrat restants ne semble pas lui poser un problème, lui qui sera évidemment ouvert aux discussions pour prolonger… à condition de voir son salaire réévaluer, au moins à hauteur de Dimitri Payet et de Kevin Strootman, les deux joueurs les mieux payés de l’effectif marseillais avec 500.000 euros mensuels. On l’a bien compris, l’équation Florian Thauvin ne sera pas simple à résoudre pour Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud cet été.