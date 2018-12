OM : Le départ de Payet sérieusement étudié, trois pistes évoquées

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cadre du club, élément offensif clé et même capitaine de l’équipe depuis cette saison, Dimitri Payet fait partie des joueurs sur lesquels la nouvelle direction a misé énormément.

Financièrement, l’investissement est copieux avec un gros contrat allant jusqu’à juin 2020. A l’heure où son influence dans le jeu peine à se faire sentir quand l’équipe va mal, la question de son départ dès cet hiver est récemment sortie. A première vue, ce n’était clairement pas à l’étude. Mais entre la cote toujours intéressante du milieu offensif de bientôt 32 ans, et la grogne en interne depuis l’explosion de la grille salariale par le peu utilisé Kevin Strootman, l’idée a fait son chemin. Acheté 30 ME à West Ham il y a deux ans de cela, le Réunionnais pourrait facilement avoir quelques touches permettant à l’OM de récupérer une partie de cet investissement. Et même 20 ME selon sa valeur officielle sur Transfermarkt. Un montant pas si illusoire.

« Il reste considéré comme un Top Player là-bas, et on sait que les clubs en difficulté sont prêts à payer très cher pour éviter une descente en fin de saison », prévient ainsi le journaliste de France Football Nabil Djellit, persuadé qu’une grosse vente est possible. Même son de cloche sur Le Phocéen, qui évoque la rumeur d’un intérêt chinois. « Reste l'improbable rumeur chinoise. Là-bas, Payet devrait faire le deuil de ses ambitions internationales et, plus généralement, du très haut niveau. En revanche, il pourrait y trouver les conditions salariales auxquelles il aspire », explique ainsi le média marseillais, pour qui le club européen le plus à même d’enlever la mise pourrait être l’Inter Milan, qui a des moyens et recherche un milieu offensif.