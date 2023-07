OM ‍: Le départ d'Alexis Sanchez payé par le PSG ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’avenir d’Alexis Sanchez semble plus que jamais s’écrire loin de l’OM malgré la belle offre de prolongation de contrat soumise il y a plusieurs semaines par Pablo Longoria.

Meilleur joueur et meilleur buteur de l’Olympique de Marseille la saison dernière avec 18 réalisations toutes compétitions confondues, Alexis Sanchez va-t-il prolonger l’aventure dans la cité phocéenne ? La question se pose sérieusement, l’international chilien n’ayant toujours pas répondu à l’offre de prolongation de contrat soumise par Pablo Longoria alors que Sanchez est officiellement libre depuis le 30 juin.

Déterminé à conserver sa star, l’OM a soumis à El Nino Maravilla une belle offre lucrative avec une augmentation de salaire à hauteur de 25 %. Malgré les efforts du club phocéen, Alexis Sanchez a pour le moment mis l’Olympique de Marseille en stand-by et la tendance d’un départ n’a jamais été aussi forte. D’autant que selon les informations du média chilien El Futbolero, l’ancien attaquant de Manchester United privilégie un retour en Italie, plutôt que de prolonger avec Marseille.

Alexis Sanchez entre la Juventus et l'Inter Milan ?

Deux clubs seraient sur les rangs pour accueillir Alexis Sanchez et pas des moindres : son ancien club de l’Inter Milan… et la Juventus Turin. En cas de retour à l’Inter, l’ex-n°70 de l’OM devrait retrouver une place de remplaçant, comme avant son départ. Et pour cause, avec Lautaro Martinez et Marcus Thuram, difficile d’imaginer Alexis Sanchez s’imposer dans le onze de départ de Simone Inzaghi, lequel serait néanmoins favorable à la venue du Chilien afin d’apporter du leadership et de l’expérience à son équipe.

De son côté, la Juventus Turin aimerait faire venir Alexis Sanchez dans le but de compenser le probable départ de Dusan Vlahovic, courtisé par Chelsea et encore plus le Paris Saint-Germain. On a en effet appris ce mercredi que le PSG avait fait de l'attaquant serbe sa priorité. Deux concurrents de plus pour l’OM dans ce dossier qui s’enlise un peu plus chaque jour alors que Sanchez est également courtisé en Turquie, au Brésil et en Arabie Saoudite. Pour l’état-major phocéen, qui a accéléré sur une piste offensive en se mettant d’accord avec l’international sénégalais Iliman Ndiaye, il est peut-être arrivé l’heure de déchirer la proposition de contrat transmise à Alexis Sanchez et définitivement faire le deuil du buteur chilien.