Vlahovic arrive au PSG, Ekitike viré, Paris accélère

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Dans l'attente de savoir ce qu'il va advenir de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain veut continuer son mercato en mode express. C'est pour cela que des contacts sont noués depuis quelques jours avec la Juventus concernant Dusan Vlahovic.

C’est une évidence, le mercato parisien connaîtra une deuxième phase lorsque l’on saura si Kylian Mbappé part au Real Madrid, ou s’il va au bout de son contrat. Mais, alors que Luis Enrique a dirigé mardi sa première séance d’entraînement, l’entraîneur du PSG a déjà les idées claires sur le plan tactique. Il l’a dit lors de sa présentation, Paris sera une équipe très offensive sous ses ordres. Pour cela, les champions de France veulent recruter un avant-centre.

Et, à en croire Le Parisien, il y a de grandes chances que ce numéro 9 soit Dusan Vlahovic. Lié jusqu’en 2026 avec la Juventus, l’attaquant international serbe aurait déjà été contacté par Luis Campos, et selon le média francilien, Vlahovic aurait envoyé un signal très positif à cet intérêt du Paris Saint-Germain. Une rumeur qui avait été également évoquée par Fabrizio Romano en début de semaine. Il faut désormais finaliser tout cela, notamment en envoyant au club italien une offre à la hauteur.

Le PSG s'offrira sans problème Vlahovic

Pour vendre celui qu’elle était allée chercher pour 81 millions d’euros à la Fiorentina en janvier 2022, la Juventus devrait accepter une proposition à hauteur de 70 millions d’euros. Juste pour rappel, lorsque la Viola avait fait venir Dusan Vlahovic du Partizan en 2018, le club de Florence avait déboursé 3,2ME. Forcément, si le PSG s’est jeté sur la piste de celui qui a été longtemps blessé la saison passée, mais a tout de même marqué 14 buts toutes compétitions confondues, c’est que le dossier Harry Kane est compliqué. Le joueur anglais rêve du Bayern Munich et Tottenham traîne les pieds à négocier. De son côté, Naples est beaucoup trop gourmand pour Victor Osimhen. Le champion d’Italie exige 180 millions d’euros, pour le club de la capitale, il est impossible d'aller aussi haut. Mais, si Dusan Vlahovic signe cet été, cela veut aussi dire que Paris va faire le ménage.

Arrivé au mercato 2022 sous forme de prêt, un prêt qui s’est automatiquement transformé en transfert cette année, Hugo Ekitike avait le profil pour devenir l’avant-centre tant recherché par le PSG. Ce pari pris l’an dernier est perdu, le jeune attaquant n’ayant pas montré les qualités attendues dans un club au standing du Paris Saint-Germain. Résultat, Le Parisien confirme que Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos ont décidé de déjà mettre en vente Hugo Ekitike et que toutes les offres seront étudiées. Dans le même temps, la piste qui mène à Randal Kolo Muani est toujours active, le président qatari du PSG appréciant l'attaquant international tricolore, et ayant reçu des consignes venues du Qatar pour que Paris ait aussi l'accent français la saison prochaine.