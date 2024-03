Vente OM ‍: Frank McCourt va rester encore très longtemps

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La vente de l'OM à l'Arabie Saoudite, il n'y a rien de concret pour un consultant marseillais qui tient à souligner que Frank McCourt n'est peut-être pas parfait, mais qu'il fait le travail et met l'argent sur la durée.

Dans le clan de Frank McCourt, absolument rien ne laisse présager qu’il est sur le point de vendre l’Olympique de Marseille. Dernièrement, il a encore confié à la télévision américaine à quel point il adorait l’ambiance du football européen et la joie que lui procurait son investissement, sans en dire plus sur ses intentions, sur la situation actuelle, ou sur l’avenir de l’OM. Aussi enthousiaste que d’habitude, l’Américain a confié les intérêts de son club à Pablo Longoria, qui prend lui un peu plus souvent la parole pour assurer que l’avenir du club phocéen n’était pas remis en cause pour les prochains mois.

Ils sont où les Saoudiens ?

Des déclarations qui n’ont pas trop fait sourciller les adeptes de la vente de l’OM, persuadés que le dirigeant espagnol ne peut pas en dire plus, et doit bien tenir la baraque pour maintenir l’équipe à flots. Malgré cela, Pablo Longoria a surtout parlé de manoeuvre de déstabilisations pour évoquer les rumeurs d’un rachat du club par l’Arabie Saoudite. Si plusieurs sources ont déjà évoqué cette possibilité, absolument rien ne laisse présager d’une telle issue prochaine. C’est ce qu’a tenu à rappeler Jean-Charles de Bono, ancien joueur de l’OM et désormais consultant pour FC Marseille, pour qui non seulement les Saoudiens ne sont pas aux portes du Stade Vélodrome, mais en plus Frank McCourt gère tout de même le club en ayant mis beaucoup d’argent, avec la volonté d’essayer de le faire grandir sur la durée et de gagner des trophées majeurs en finalité.

Pour l’ancien minot de l’OM, il faut appeler un chat un chat dans ce dossier. « Si McCourt est vendeur ? Déjà il faut trouver des acheteurs. Il faut arrêter de dire que l’Arabie Saoudite est toujours derrière le club. C’est clair et net que non. L’Arabie Saoudite n’est pas derrière l’Olympique de Marseille. Aujourd’hui, à ce jour, l’Arabie Saoudite n’est pas là. McCourt, il veut conserver l’OM car il a déjà mis 500 millions d’euros. Pour moi c’est une bonne raison. Ces gens-là, ce sont des businessmen, ils ont tout le temps envie de gagner. Quand tu arrives dans un club comme Marseille avec un passé important, tu as envie de gagner. Donc peut-être qu’il va installer une stabilité pour lui permettre d’avoir raison sur ce qu’il a investi, et ce qu’il voulait faire. Jusqu’à aujourd’hui, on n’est pas tout à fait satisfait mais s’il n’y avait pas eu McCourt, on aurait fait quoi ? On ne peut pas lui reprocher d’avoir mis des sous », a souligné Jean-Charles de Bono, pour qui le propriétaire, peut-être un peu trop discret ces derniers mois, a tout de même permis à l’OM d’avoir un gros budget ces dernières années alors qu’il revoyait sa voilure à la baisse à la fin de l’ère Louis-Dreyfus.