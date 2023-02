OM : Le crack de Marseille a un nom

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Blessé depuis mi-novembre, Amine Harit poursuit sa rééducation pour revenir le plus rapidement possible sur les terrains. Sur Twitter, le Marocain a répondu à un compte concernant un joueur de l'effectif. Le milieu offensif a désigné le crack de l'OM.

Dans une saison historique, l'OM est en train de donner des frissons à ses supporters. Pour la première fois depuis près de 10 ans, Marseille est de retour dans la course au titre. Un joueur phocéen tire l'équipe vers le haut depuis le début de la saison. Alexis Sanchez. Auteur de 12 buts, le Chilien est le meilleur buteur de Marseille cette saison. Pourtant, il n'est pas le joueur désigné comme crack de la formation phocéenne. « Quel est votre avis sur Nuno Tavares (2000) ? Presque 30 matchs avec l'OM et impossible d'avoir un avis définitif sur ce joueur. Comme je le voyais à Arsenal, je lui trouve des défauts incompatibles avec le plus haut niveau, mais en même temps des fulgurances éblouissantes » a demandé un utilisateur sur Twitter. Une question ouverte, posée sur le réseau social et qui est visiblement arrivée jusqu'à Amine Harit. L'international marocain (16 sélections) a répondu simplement pour évoquer les qualités de Nuno Tavares. « Un crack » a écrit l'ancien nantais.

Amine Harit bluffé par Nuno Tavares

Un crack — Amine Harit (@Amine_000) February 20, 2023

Prêté par Arsenal à l'OM cette saison, sans option d'achat, Nuno Tavares s'est immédiatement imposé comme l'un des joueurs les plus importants de l'effectif marseillais. Le piston gauche brille offensivement avec 6 buts inscrits mais a également été vivement critiqué pour ses largesses défensives et ses placements douteux. Néanmoins, Amine Harit qui côtoie tous les jours son coéquipier à l'entraînement, estime que le défenseur portugais est un crack. Âgé de 23 ans, Nuno Tavares retournera à Arsenal à la fin de la saison. Si Amine Harit est convaincu du potentiel du natif de Lisbonne, l'OM devra mettre la main à la poche pour le recruter définitivement car Nuno Tavares est évalué à 18 millions sur le site Transfermarkt.