OM : Le CR7 de Marseille fait craquer Mohamed Bouhafsi

Dans : OM.

En l’espace de quelques semaines, deux clubs français, à savoir l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille, ont affronté Manchester City en Ligue des Champions.

Depuis la crise du Covid-19, la formation de Pep Guardiola est abonnée aux formations de Ligue 1. En août dernier, lors du Final 8 de la C1, les Citizens avaient affronté l’OL. Après être venu à bout du Real Madrid de Zinédine Zidane en huitièmes, City avait chuté contre les Gones de Rudi Garcia dans un match assez fou (1-3). Une défaite qui avait fait du mal à Manchester. Mais deux mois plus tard, le club mancunien s’est quelque peu vengé sur l’OM. Car mardi, Man City n’a fait qu’une bouchée de Marseille au Stade Vélodrome (3-0). Un revers logique pour l’OM, tant l’équipe d’André Villas-Boas n’a pas été à la hauteur de ce grand rendez-vous européen. Un exploit que l’OL avait réussi à faire pour plusieurs raisons, comme l’avoue Mohamed Bouhafsi.

« On a peut-être trop banalisé la prestation lyonnaise. Mais il y a aussi un autre élément, c’est que le Manchester City qui a évolué face à Lyon était un petit peu moins fort que celui de mardi, au vu des qualités individuelles parce que la tactique était toute nouvelle, ils n’avaient jamais joué comme ça lors du match face à Lyon. Mais il faut dire qu’il y a une différence de niveau et de talent entre l’OL et l’OM. Lyon est plus fort individuellement et intrinsèquement que l’OM, Lyon a des joueurs qui sont plus intelligents. On parlait de Karl Toko-Ekambi qui a fait un super match contre Manchester City parce qu’il joue tout sur la vitesse, mais Radonjic, cours ! Je voyais plein de fois Villas-Boas lui dire : “Mais cours, va vers l’avant !”. Mais non, lui, NR7 se prenait pour CR7, il se prenait pour Cristiano Ronaldo à attendre le ballon et à essayer de crocheter… », a lancé le journaliste de RMC, qui estime donc que l’OL est au-dessus de l’OM. Sauf que cette saison, Lyon ne joue aucune Coupe d’Europe, alors que Marseille participe à la C1 pour la première fois depuis sept ans. Mais au final, ce duel olympique se règlera en championnat, où l’OM est pour l’instant devant l’OL.