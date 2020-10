LdC : City ne fait qu'une bouchée de l'OM

Dans : Ligue des Champions.

Ligue des Champions (2eme journée)

Marseille battu par Manchester City (3-0) au stade Vélodrome

Buts pour Manchester City : Torres (18e), Gundogan (76e), Sterling (81e)

L’Olympique de Marseille s’est incliné logiquement contre Manchester City ce mardi soir au stade Vélodrome. Une défaite qui place les hommes d’André Villas-Boas en dernière position de leur groupe.

Après une défaite en fin de match sur le terrain de l’Olympiakos (1-0), l’OM devait impérativement réagir ce mardi soir contre Manchester City. Les Phocéens, qui avaient selon Mathieu Valbuena montré « trop peu de personnalité » en Grèce n’ont pourtant fait que s’enfoncer face aux hommes de Pep Guardiola. Trop de fébrilité et des erreurs excessives lançaient parfaitement les pensionnaires de Premier League dans cette rencontre. Valentin Rongier rendait involontairement le ballon à ses adversaires au bout de 18 minutes. Dans la surface, Kevin De Bruyne ne se faisait pas prier pour servir Ferran Torres, qui trompait Steve Mandanda.

Les Marseillais payaient leurs erreurs et vingt minutes plus tard, une nouvelle bourde défensive mettait City en bonne position pour marquer. Heureusement pour eux, la frappe d’Oleksandr Zinchenko frôlait le poteau gauche du portier français. La deuxième période était la copie conforme de la précédente. L’OM n’allait jamais titiller un Ederson trop tranquille dans son but. Les Marseillais encaissaient même un deuxième but par Ilkay Gundogan (76e) puis un dernier par Raheem Sterling (81e). Le résultat n’était pas là et la manière non plus. Une large défaite (3-0) qui éloigne sérieusement l’OM de son rêve de rallier les huitièmes de finale de la C1. Dernier de son groupe avec un zéro pointé, l’OM aura fort à faire mardi prochain au Portugal, où il affrontera l’ancien club d’André Villas Boas, le FC Porto.