OM : Le Covid-19 menace le retour de Marseille au Vélodrome

Mercredi à 20h30, l’Olympique de Marseille devait effectuer son grand retour à l’Orange Vélodrome à l’occasion d’un match amical face à Montpellier.

Conformément à la jauge fixée par le gouvernement, c’est devant 5.000 spectateurs que cette belle affiche entre deux des très bons clubs de Ligue 1 devait se dérouler. Mais ce mardi, l’incertitude plane grandement sur la tenue de la rencontre. Et pour cause, L’Equipe rapporte que le match entre l’OM et le MHSC a des chances d’être annulé. En cause : une suspicion de cas de Covid-19 au sein de l’effectif de Michel der Zakarian. Les craintes sont d’autant plus fortes qu’en début de semaine, quatre jeunes joueurs de la réserve de Montpellier ont été contaminés par le coronavirus. Laurent Nicollin et Jacques-Henri Eyraud doivent se rencontrer ce mardi matin afin de prendre une décision définitive sur la tenue de ce match.