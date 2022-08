OM : Eric Bailly attendu mardi à Marseille

Les négociations entre l'OM et Eric Bailly ont progressé ce lundi et le joueur international ivoirien pourrait même rejoindre Marseille dans les prochaines 24 heures.

Tandis que le dossier semblait s’enliser depuis quelques jours, et pendant que ses coéquipiers à Manchester United venaient à bout de Liverpool, Eric Bailly a lui fait un pas de plus vers l’Olympique de Marseille et la Ligue 1. Selon Fabrizio Romano, Pablo Longoria est sur le point de sceller la signature du défenseur central mancunien sous forme de prêt avec une option d’achat qui deviendra obligatoire si l’OM se qualifie pour la Ligue des champions en fin de saison. Marseille avait déjà obtenu un accord avec les dirigeants de Manchester United, mais cela coinçait avec le joueur, déterminé à défendre ses intérêts financiers alors qu’il a encore deux ans de contrat avec le club anglais où Erik ten Hag ne veut plus de lui. Le journaliste italien, spécialiste du mercato, précise que quelques petits détails doivent encore être finalisés, mais qu’Eric Bailly pourrait arriver dès mardi dans la cité phocéenne.

Olympique Marseille are set to sign Eric Bailly! Closing on agreement on personal terms too, after deal agreed with Manchester United on loan with buy clause mandatory if OM will be in UCL next season 🚨🔵 #OM



If final details are resolved, Bailly will fly to Marseille tomorrow. pic.twitter.com/HPZZwxMhmA