OM ‍: Le coup de force de Longoria, les supporters autorisés

Par Guillaume Conte

Les supporters de l'OM qui sont déjà à Lisbonne, seront autorisés à soutenir leur équipe pour le match face au Benfica ce jeudi soir. Pablo Longoria a obtenu gain de cause à la dernière minute.

Voilà une petite victoire qui va certainement faire du bien à Pablo Longoria dans cette période trouble, mais va aussi mettre du baume au coeur des supporters marseillais qui avaient fait le déplacement à Lisbonne sans savoir s’ils allaient pouvoir assister au match de leur équipe. Mais les portes du stade de la Luz seront bien ouvertes pour les 2000 supporters de l’OM présents actuellement dans la capitale portugaise, affirme l’AFP. Récemment, Pablo Longoria avait mis la pression pour que les autorités des deux pays et l’UEFA tirent dans le même sens afin de rendre possible la présence des supporters visiteurs lors de deux matchs.

🚨 A la demande du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, aucune mesure d'interdiction de déplacement des supporters du Benfica Lisbonne ne sera prise à l'occasion du match qui se déroulera au stade Vélodrome le 18 avril prochain. — Préfet de police des Bouches-du-Rhône (@prefpolice13) April 11, 2024

L’instance européenne en avait discuté avec les deux pays et semblait favorable à un assouplissement des mesures. Ce jeudi à 16h00, le Préfet de Police des Bouchés-du-Rhône a confirmé que les supporters du Benfica seront autorisés à venir le jeudi 18 avril prochain, ce qui a facilité ensuite l’accord pour le match de ce soir à Lisbonne. La police portugaise a confirmé que l’interdiction avait été levée, et l’OM pourra donc compter sur ses fans pour ce quart de finale d’Europa League. La réciprocité sera donc de mise pour le match retour, en espérant que tout se passe bien lors de ces deux soirées, vus les efforts déployés par les autorités et les dirigeants olympiens pour permettre ces assouplissements. « L’OM se félicite que tous les efforts déployés ces derniers jours aient abouti à une issue favorable en laquelle Pablo Longoria a toujours cru et remercie l’ensemble des parties prenantes qui ont œuvré en ce sens. Le club appelle tous les supporters de l’OM à se rendre au stade dans le calme et en suivant le plan d’acheminement et d’accès initialement convenu », a fait savoir l’OM dans un communiqué de presse.