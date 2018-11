OM : Le clan Louis-Dreyfus veut revenir et ramener Ribéry

Dans : OM, Ligue 1.

Depuis la vente à Frank McCourt en 2016, Margarita Louis-Dreyfus ne possède plus que 5 % des parts de l’Olympique de Marseille.

Cela n’empêche pas son fils de rester un grand fan du club phocéen, et peut-être même plus encore… En effet, Kyril Louis-Dreyfus a répondu à des questions d’internautes sur Instagram. « Peut-être », a-t-il confié lorsqu’un supporter lui a demandé s’il comptait investir dans l’OM. Mais pas de quoi s’emballer, « KLD » ne serait pas du genre à dépenser sans compter. « L'argent, c'est pas tout, a-t-il prévenu avant de piquer le rival parisien. Le meilleur exemple c'est le PSG. »

Le fils de l’ancienne propriétaire a d’autres idées et a cité le nom d’un joueur qu’il aimerait voir à Marseille. « Franck Ribéry », a proposé l’habitué du Vélodrome, bien placé pour savoir que le secteur offensif de l’OM a besoin de renfort. Pas sûr que l’idée plaise à la direction compte tenu de l’âge et de l’image de l’ancien Marseillais. Et de son côté, le public olympien n’a sûrement pas oublié que Ribéry (35 ans) souhaitait absolument quitter Marseille pour l’Olympique Lyonnais en 2006…