OM : Le cas Thauvin donne la migraine à Longoria au mercato

Auteur d’un début de saison convaincant, Florian Thauvin pourrait animer les ultimes jours du mercato à Marseille.

Et pour cause, l’international français sera en fin de contrat en juin 2021. Une situation qui inquiète la direction marseillaise, laquelle a lancé les discussions avec l’entourage de Florian Thauvin pour évoquer une prolongation. Mais à en croire les informations obtenues par Le Parisien, ce dossier est extrêmement délicat pour le nouveau directeur sportif Pablo Longoria. En effet, si l’Olympique de Marseille dispose d’une belle enveloppe pour recruter un avant-centre sur le marché des transferts, la politique salariale ne permet pas à l’ancien recruteur du FC Valence de proposer une augmentation salariale au champion du monde 2018.

Selon un conseiller de Florian Thauvin, le dossier de la prolongation du Français donne ainsi « des migraines à Pablo Longoria », pour qui il n’est pas envisageable qu’un tel joueur quitte l’Olympique de Marseille libre de tout contrat en juin prochain. « Florian ne se ferme aucune porte » fait par ailleurs savoir l’entourage de l’ancien Bastiais. Reste à voir si un départ dès cet été est envisageable pour Florian Thauvin, dont les proches semblent vouloir mettre la pression à l’OM au vu de ces déclarations. Toutefois, le Français revient tout juste de blessure et souhaite disputer la Ligue des Champions avec Marseille cette saison. De plus, avec l’Euro 2021 dans le viseur à l’issue de la saison, « Flotov » n’a aucune raison de s’aventurer à l’étranger cet été. Plus que jamais, ce sera donc un départ libre l’été prochain ou une prolongation pour Florian Thauvin dans les semaines et les mois à venir…