OM : Le buteur miracle est trouvé et ça lui colle une sacrée pression

Dans : OM, Ligue 1.

Monstrueux contre Amiens dimanche (1-3), Florian Thauvin, auteur d’un triplé, a une nouvelle fois prouvé qu’il était l’atout n°1 de l’OM en attaque.

Comme la saison dernière, finalement. Et le coach phocéen Rudi Garcia en est bien conscient, lui qui encensait l’ancien attaquant de Bastia sur RMC Sport la semaine passée. « Flo, c’est notre grand attaquant, évidemment. Le joueur qui met des buts dans une équipe n’est pas obligé d’être dans l’axe. C’est un joueur hors-normes, il est plein de talents, il a beaucoup progressé ces dernières années » expliquait-il. Des propos qui sont revenus aux oreilles du natif d’Orléans après le succès à Amiens.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela lui colle une sacrée pression. Mais visiblement, il aime ça. « J’essaye de donner mon maximum pour l’équipe. Je suis un joueur offensif, j’essaye d’être décisif. Plus on marque de buts, plus on aura de chances de gagner et de prendre des points. J’essaye de continuer sur ma lancée et pourquoi pas de faire mieux. Je suis en avance oui. C’est une bonne chose. Il va falloir la conserver pour essayer de faire mieux que la saison dernière. Je suis le grand attaquant ? J’ai vu que le coach avait dit ça oui (rires). Il m’a rajouté une pression supplémentaire » a expliqué le buteur marseillais, auteur de 10 buts en Ligue 1 cette saison sur qui les espoirs de podium reposent à l’OM…