OM : Le but de génie de Lamela, le flash-back de Bouhafsi

Le derby du nord de Londres entre Arsenal et Tottenham a été marqué par un but venu d’ailleurs.

Sur une action qui s’est déroulée dans une surface de réparation très fréquentée, Erik Lamela a profité d’une passe un peu derrière lui pour effectuer une « rabona », un tir en coup du foulard, qui avec un effet parfait, est passé entre toutes les jambes pour finir sa course à ras du poteau et donc au fond des filets. Une prouesse qui a bien évidement mis un énorme coup de projecteur sur le milieu de terrain argentin des Spurs. Ce dernier n’a pas toujours fait l’unanimité à Tottenham, et peine à se faire une place aux yeux de José Mourinho. La preuve, il était remplaçant au coup d’envoi, et n’a du sa présence rapide sur le terrain qu’à la blessure de Son. Ce tir magique de Lamela a immédiatement faire rejaillir quelques souvenirs pour les supporters de l’OM, qui étaient tout proche de boucler la signature du milieu de terrain à la fin du mois d’août 2015, avant que tout ne s’écroule.

Dire que sans Mauricio Pochettino, Lamela serait un joueur de l’Olympique de Marseille quand même. Le football c’est fou. Quel souvenir de mercato ce « Conseil du soir... Restez patients » — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) March 14, 2021

En effet, Lamela avait trouvé un accord pour rejoindre Marseille, et tout était bouclé. Mais Tottenham, et son entraîneur Mauricio Pochettino, ont finalement refusé de boucler l’affaire, notamment en raison de la difficulté de faire signer Saido Berahino, qui devait le remplacer en provenance de West Bromwich Albion. Finalement, l’Argentin n’a donc pas rejoint Marseille, et les supporters peuvent ainsi se rappeler de ce douloureux souvenir grâce à ce flash-back signé du journaliste de RMC. Il faut dire qu’à l’époque, le Community manager de l’OM avait fait monter la sauce jusqu’à la dernière minute, avec un message resté célèbre sur Twitter, le fameux : « On est si bien ensemble ».