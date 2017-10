OM : Le Barça brise (déjà) le rêve de Maxime Lopez

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Liga.

Homme fort de Rudi Garcia la saison dernière, Maxime Lopez a perdu sa place à Marseille avec la mise en place d’un 4-2-3-1 plus défensif.

Les changements de système ne font pas que des heureux et l’exemple parfait pour illustrer cela est sans aucun doute la situation de Maxime Lopez. Titulaire indiscutable depuis un an dans un 4-3-3 très joueur, le milieu formé à l’OM est cantonné au banc (voire aux tribunes) depuis un mois et la mise en place d’un 4-2-3-1 plus défensif dans lequel André-Franck Zambo-Anguissa a pris place au côté de Luiz Gustavo.

Les belles performances de Maxime Lopez avaient même été scrutés de près par le FC Barcelone, à la recherche d’un milieu de terrain pour la saison prochaine. Mais à en croire les informations du Mundo Deportivo, le joueur formé à Marseille « a perdu des points ces derniers temps » dans l’esprit des dirigeants du FC Barcelone. Ceux-ci seraient d’ailleurs prêts à entamer les premières discussions avec Leon Goretzka, l’international allemand de Schalke 04, également dans le viseur du Bayern Munich. Reste à savoir si un éventuel retour au premier plan de Maxime Lopez avec l’OM pourrait réveiller l’appétit du FC Barcelone à son sujet, ou si le train est définitivement passé pour le numéro 27 du club phocéen, forcément pas insensible à l'intérêt d'un des plus grands clubs de la planète.