OM : Latour taille Marseille et répond aux insultes

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille est tombé ce samedi contre Nantes et pour avoir critiqué le jeu de l'OM, Bertrand Latour a pris cher.

Le consultant de la chaîne L’Equipe connait trop bien la violence des réseaux sociaux pour ne pas s’attendre à la vague d’insultes (anonymes) qu’il a reçue après avoir remis en cause les performances de la formation d’André Villas-Boas. Bertrand Latour n’a pas aimé la copie rendue au Vélodrome contre le FC Nantes et il a précisé que finalement l’Olympique de Marseille n’avait eu que ce qu’il méritait ce samedi. « Match pauvre.. très pauvre de l’OM. Un de plus. Cette fois ça ne passe pas. Et le résultat n’effacera pas le contenu », a lancé le consultant après ce résultat négatif, le premier après 14 matches de Ligue 1 sans défaite.

Et forcément, nous sommes en 2020 sur la planète réseaux sociaux et en réponse à cela, si quelques-uns ont tenté d’argumenter, Twitter est fait pour cela, d’autres sont évidemment directement tombés dans les insultes à l’encontre de Bertrand Latour. Mais ce dernier a calmé avec courtoisie les rageux. « Aux Marseillais qui insultent, je ne dormirai pas mieux ce soir. Et si vous avez aimé le jeu de votre équipe, tant mieux, vraiment », a répondu le consultant de L’Equipe. Vive le foot.