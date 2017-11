OM : Larqué met KO Evra « le triste sire de Knysna et de Guimaraes »

Dans : OM, Ligue 1.

Depuis jeudi soir, Patrice Evra a les oreilles qui sifflent et sa mise à pied par l'Olympique de Marseille ne calme pas les choses. Evoquant le comportement du défenseur de l'OM, Jean-Michel Larqué n'est pas si surpris que cela. Pour le consultant de RCM, Patrice Evra ne restera dans l'histoire du football français que pour de très mauvaises raisons, et l'ancien capitaine de l'ASSE est sans pitié avec le futur ex joueur de l'Olympique de Marseille.

« La pire des choses est de te prendre pour un meneur quand tu n’en as pas les capacités. C’était le meneur d’une grande première en Coupe du monde avec une équipe nationale qui faisait grève. Il sera aussi le premier à avoir été expulsé avant une rencontre de Ligue Europa. Il essaye de passer pour ce qu’il n’est pas. Et malheureusement pour lui, on ne retiendra de lui que ça. Est-ce que vous vous rappelez d’une action de Patrice Evra, malgré ses 81 sélections, ses cinq titres de champion d’Angleterre, ses titres de champion d’Italie, est-ce que vous vous rappelez d’une action exceptionnelle à mettre avant Knysna et Guimaraes? Ça veut dire que quoi qu’il fasse, il sera catalogué comme l’homme de Knysna et l’homme de Guimaraes. Et ce n’est que justice. Alors, parfois, il y a des raccourcis quand on juge un joueur. Quelque fois, nous sommes trop stricts. Mais concernant Evra, cela restera un joueur parmi tant d’autres, qui aura évolué dans des équipes avec un formidable palmarès, et en tant qu’homme, un triste sire », balance un Jean-Michel Larqué, qui n’a jamais caché son peu d’admiration pour Patrice Evra.