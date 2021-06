OM : Gerson arrive, tout est bouclé !

Dans : OM.

Après plusieurs semaines de négociations, l’OM et Flamengo ont trouvé un accord pour le transfert de Gerson selon Globo Esporte.

Le premier gros feuilleton du mercato estival touche-t-il enfin à sa fin ? D’ici quelques heures, l’Olympique de Marseille pourrait annoncer à ses supporters la signature de sa première recrue estivale en la personne de Gerson. Priorité absolue de Jorge Sampaoli au milieu de terrain, le Brésilien de 24 ans devrait s’engager rapidement en faveur de l’OM. Cela ne fait plus aucun doute selon Globo Esporte, qui affirme qu’une réunion décisive qui s’est tenue mardi et a permis à Marseille et à Flamengo de régler les ultimes détails de ce deal complexe à bien des égards. Comme indiqué par ailleurs ces derniers jours, l’OM va débourser près de 25 ME + 5 ME de bonus et 20 à 25 % d’intéressement sur une future revente pour s’octroyer les services de ce très cher Gerson.

Accord total entre l'OM et Flamengo

La dernière étape de cette transaction est maintenant la signature du contrat pour Gerson, qui se trouve actuellement avec la sélection olympique du Brésil. Il semblerait par ailleurs que l’Olympique de Marseille a consenti quelques efforts afin de laisser Gerson à la disposition de Flamengo durant l’été afin que le Brésilien puisse défendre les couleurs de son club durant le mois de juin, avant les Jeux Olympique de Tokyo en juillet. Reste maintenant à voir si Gerson sera suivi, dans les prochains jours, d’un autre milieu de terrain à Marseille. Pour rappel, le club phocéen vise un second renfort dans ce secteur de jeu. Anticipant le probable départ de Boubacar Kamara, le président Pablo Longoria a activé les pistes Francis Coquelin (Villarreal) et Mattéo Guendouzi (Arsenal), avec qui un accord de principe sur la base d’un contrat de quatre ans a d’ores et déjà été trouvé.