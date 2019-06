OM : La surprise du chef, Marseille a tout pour finir sur le podium

Dans : OM, Ligue 1.

La situation est critique à l’Olympique de Marseille, avec des problèmes financiers qui sont désormais étalés à la vue de tous.

Le gros coup de règle donné par l’UEFA a mis en avant la gestion à risques des dirigeants, qui ont investi énormément avec des gros salaires et des gros transferts, sans résultat à la hauteur derrière. Désormais, cela va être serrage de ceinture pour tous, et donc un changement radical de politique. Pas de quoi faire trembler Bernard Lions, persuadé que l’OM peut tout de même s’en sortir sportivement et économiquement avec cette nouvelle stratégie beaucoup plus économe. A la vue de la qualité de l’effectif et de la nouvelle donne lancée avec André Villas-Boas, le journaliste de L’Equipe y croit.

« Paradoxalement, je ne suis pas très inquiet pour l'OM sur la course à la Ligue des Champions. Car tu ne cours jamais tout seul, tu as toujours des concurrents en face - L'acte un du Champions Project, c'était d'investir massivement pour avoir un retour sur investissement immédiat. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans la panade. Mais au moins, la bonne chose, c'est qu'ils sont obligés de passer à l'acte deux. Ils vont partir sur autre chose. Après, ils ont quand même un actif de joueurs. Ils ont une équipe pas aussi ridicule que cela pour jouer le podium. Il faudra boucher les trous, avec la DNCG. Mais la problématique, ce sont les sanctions du fair-play financier qui interviendraient plus tard en cas de qualification pour la C1. L'acte deux va être différent, et ça ne pourra pas être pire », a livré Bernard Lions sur la Chaine L’Equipe. Une drôle de manière de se rassurer.