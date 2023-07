OM ‍: La star finale du mercato dévoilée

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM montre ses ambitions lors de ce marché des transferts estival. En plus du renforcement nécessaire en attaque, Pablo Longoria compte réaliser un gros coup en défense centrale pour faire mal en Ligue des Champions.

Au niveau de la quantité, le volume des échanges n’est peut-être pas aussi élevé que prévu par Pablo Longoria, qui avait annoncé un remodelage important de son effectif. Mais au niveau de la qualité, le président de l’OM essaye de démontrer sa grande ambition pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Pour cela, aucun mystère possible, il faut des joueurs habitués à jouer cette épreuve pour aider le club provençal à franchir un cap. Les recrues en font partie comme Kondogba, Aubameyang et Lodi. Alors que l’OM cherche à faire venir un autre attaquant de qualité, que ce soit Alexis Sanchez ou Iliman Ndiaye, un dernier secteur de jeu est ciblé par les dirigeants marseillais.

Entré en jeu contre KAS Eupen, @Auba 🇬🇦 a effectué hier ses 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿𝘀 𝗽𝗮𝘀 sous les couleurs 🔵⚪️ pic.twitter.com/NzdE9RMMsW — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 23, 2023

Il s’agit de faire venir un défenseur central, et pas un joueur de complément. Pablo Longoria compte bien rajouter un élément d’expérience pour donner encore plus de choix à Marcelino. C’est la révélation effectuée par le journaliste Guillaume Dacquet, qui souligne que l’OM a pour ambition d’affiner son mercato avec la venue d’un défenseur central « de très haut niveau ». Voilà qui confirme en tout cas que le mercato marseillais n’est pas fini, et que l’idée est non seulement de le terminer avec un deuxième gardien ou un latéral droit de repli, mais aussi avec un joueur majeur dans un poste crucial. Cela pourrait toutefois aussi signifier un départ dans ce secteur de jeu où l’OM a en théorie de quoi faire avec Mbemba, Gigot et Balerdi. Même si jusqu’à présent, Marseille n’a clairement pas été très actif en ce qui concerne les ventes.