OM : La rumeur Ejuke immédiatement étouffée

Dans : OM.

L’agent de Chidera Ejuke a commenté la rumeur faisant état du vif intérêt de l’OM pour l’ailier de Heerenveen.

Les recruteurs des quatre coins du monde profitent certainement de cette pause forcée du football pour regarder tous les matchs possibles et imaginales de cette saison. Un joueur atypique s’est fait remarquer et est même annoncé tout proche de l’OM en vue d’un transfert l’été prochain. Il s’agit de Chidera Ejuke, ailier évoluant actuellement à Heerenveen aux Pays-Bas, avec qui il a marqué neuf buts et réalisé quatre passes décisives cette saison. Un profil intéressant pour un joueur découvert en Norvège et qui, à 22 ans, possède encore une belle marge de progression. L’OM suivrait donc cet élément offensif également dans le viseur de l’Ajax Amsterdam, au point qu’un transfert proche de 10 ME serait même déjà discuté.



Interrogé par la presse nigériane, l’agent d’Ejuke a très rapidement calmé les rumeurs. « Ejuke réalise une très belle saison et comme souvent dans ces cas-là, il y a des approches. Mais il n’y en a aucune de Marseille jusqu’à présent. Il est très heureux et bien installé à Heerenveen et il espère terminer la saison du mieux possible après l’interruption », a confié Atta Aneke à owngoalnigeria.com. Si son départ des Pays-Bas reste possible, Ejuke n’est pour le moment pas proche de l’OM, surtout que son désir est de rejoindre avant tout la Premier League.