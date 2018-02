OM : La Provence taille un costard à Dimitri Payet

Dans : OM, Ligue 1.

Jamais victorieux du PSG sous le maillot marseillais, Dimitri Payet a à nouveau mordu la poussière face au mastodonte parisien ce dimanche au Parc des Princes. Le meneur de jeu marseillais n’a pas vraiment eu le rendement escompté, et peine à peser sur le jeu de son équipe depuis des semaines. Cela se ressent et cela fait surtout mal pour un leader d’équipe estime ce mardi La Provence, qui rappelle qu’à ce rythme-là, le Réunionnais n’a aucune chance d’aller en Russie pour la Coupe du monde avec les Bleus.

« Mais lorsqu’on symbolise le projet OM Champion, que l’on a coûté 30 millions d’euros, que l’on est censé faire basculer le club et l’équipe dans une autre dimension, les projecteurs se braquent un peu plus sur vous. Et les défaillances se révèlent plus criardes, surtout lorsqu’elles se trament en mondovision et sous les yeux de Guy Stephan, l’adjoint de Didier Deschamps. Ce dernier prépare sa liste pour les deux derniers galops amicaux de mars, ultime étape avant la livraison de la sélection définitive pour le Mondial, en mai. Payet aspire toujours à faire partie de l’aventure russe. Aujourd’hui, il en semble extrêmement loin, surtout avec des prestations comme celle de dimanche », écrit ainsi le quotidien régional, pour qui l’ancien joueur de West Ham va devoir sacrément se réveiller, et notamment sur le plan de la forme physique, pour récupérer les points perdus ces dernières semaines.