OM : La Provence incendie un Mandanda en chute libre

Revenu d’Angleterre après une expérience totalement ratée du côté de Crystal Palace, Steve Mandanda a perdu de sa superbe depuis.

S’il demeure le numéro 1 incontournable au sein de l'Olympique de Marseille, son déclin n’échappe à personne. Et surtout pas à la Provence, pour qui il est l’heure que le champion du monde prépare sa sortie. Une situation qui n’était pas forcément prévue pour un joueur sous contrat jusqu’en juin 2020, et qui fait partie des gros salaires du club. Mais ses performances ne sont plus à la hauteur, et le quotidien régional le fait savoir sans prendre de gants…

« Steve Mandanda, 33 ans, n'est plus que l'ombre de lui-même. Et ce, même s'il a réussi quelques parades déterminantes à Angers le week-end dernier. Sacré champion du monde au mois de juillet en Russie (où il a d'ailleurs disputé son premier match dans un grand tournoi international), le natif d'Evreux ne cesse de décevoir depuis. Si sa saison 2017-18 avait été plombée par plusieurs blessures (déchirures à la cuisse), sa chute s'est en revanche accentuée à la vitesse grand V depuis la reprise (...) L'heure semble en tout cas venue pour l'OM de préparer la suite. Lentement mais sûrement. Avec Mandanda dans un rôle de guide pour un jeune appelé à lui succéder plus tard ? », a expliqué La Provence qui voit aussi Yohann Pelé, moins inspiré que la saison passée quand il est sollicité, faire rapidement ses valises pour un énorme renouveau à ce poste.